В Петербурге произошел крупный пожар в ангаре

Управление МЧС Санкт-Петербурга в официальном Telegram-канале проинформировало о пожаре в ангаре, расположенном на Митрофаньевском шоссе, 24. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 21:53 мск. Также стало известно, что к ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники и 50 человек.

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Происходит горение в ангаре размером 10 на 25 метров. Площадь пожара уточняется, — написала пресс-служба МЧС Петербурга.

По информации пресс-службы МЧС России, пламя уже локализовано. В Московском районе горит станция техобслуживания на 170 квадратных метрах.

В Астрахани вечером в воскресенье, 21 апреля, случился пожар в магазине, сообщали в пресс-службе МЧС России. По предварительным данным, горит крыша здания, а также торговые павильоны. Сначала огонь охватил 650 квадратных метров, а затем распространился на площади 1200 «квадратов». На месте от МЧС России работают 41 специалист и 13 единиц техники.

Ранее на северо-востоке Москвы в арт-кафе «Робин и пятница» случился пожар. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 21 апреля в 09:29. Выяснилось, что в подсобке вспыхнули кухонные принадлежности. Из окон здания повалил густой черный дым. При этом людей, по предварительным данным, в здании не оказалось.

Другой пожар в столице вспыхнул 21 апреля в сауне в таунхаусе в районе Южное Бутово. Отмечалось, что из помещения самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе ребенок.