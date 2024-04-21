Супруги из Москвы отправили мошенникам 25 млн рублей

Супруги из Москвы отправили аферистам почти 25 млн рублей в течение месяца, пишет пресс-служба столичной прокуратуры в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, мошенники связались с женщиной в мессенджере. Они представлялись сотрудниками финмониторинга, кредитных организаций, силовых органов, общались с ней в том числе и по видеосвязи.

Жулики внушили москвичке, что некие злоумышленники собираются оформить на нее кредит на крупную сумму. По их указанию она взяла кредит в сумме 800 тыс. рублей и перевела их на якобы безопасный счет. Затем снова взяла кредит и перевела им 700 тыс.

После этого женщина проговорилась о том, что у нее дома есть значительные сбережения. Аферисты напугали ее тем, что деньги могут изъять и вынудили перевести средства на «безопасные счета».

Далее, уточнили в прокуратуре, жулики вынудили взять кредиты мужа пострадавшей. После того, как банки перестали давать деньги супругам, аферисты уговорили жертв продать квартиру. Деньги также были отправлены мошенникам.

Ранее сообщалось, что москвичка за месяц отправила телефонным мошенникам 74,6 млн рублей.