Более 127 миллионов человек оказались под угрозой из-за наводнения в Китае

Разлив рек на юге Китая может привести к масштабному паводку. Под угрозой находятся 127 миллионов человек.

На юге Китая последние несколько недель идут ливни.

Отмечается, что в настоящий момент уровень воды в реках Сицзян и Бэйцзян приближается к опасным отметкам, при этом такое происходит редко, примерно раз в 50 лет. Последствия масштабного паводка могут затронуть больше 127 миллионов человек.

В настоящий момент в городе Цинъюан эвакуировано 20 тысяч человек. В Чжаоцине, население которого превышает 12 миллионов человек, перебои с электричеством.

Кроме того, в столице провинции Гуанчжоу (население около 18 миллионов человек) уже переполнены водохранилища. Как передает "Интерфакс", местные власти начали готовить строительные материалы, питьевую воду и пункты размещения людей.