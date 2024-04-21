В российском городе мужчина прострелил детскую комнату и едва не попал в ребенка

Житель Челябинска случайно прострелил детскую комнату соседки и чудом не попал в ребенка. Об этом сообщает 74.ру.

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Мужчина по имени Александр рано утром 18 апреля решил перезарядить свое ружье и случайно произвел выстрел, который попал в стену соседской квартиры. Соседка россиянина по имени Яна проснулась от громкого звука и обошла всю квартиру. Вскоре женщина обнаружила дырку от пули в детской комнате, в которой на момент выстрела спал ее шестилетний сын. Пуля, предположительно, прошла рядом с кроватью ребенка, продырявила матрас, отрикошетила от пола и пробила стену в ванной комнате.

По совету мужа Яна вызвала полицию. Александр успел уехать до прибытия правоохранительных органов. По словам соседки, она видела, как он садился в машину с ружьем. Спустя несколько часов стрелка задержали. По данным МВД, на него составили два административных протокола за нарушение правил безопасного обращения с оружием и правил использования. С соседями он связаться не попытался.

Полицейские рассказали Яне, что сосед не имел права хранить оружие в квартире без сейфа. По версии правоохранителей, Александр спросонья взял ружье и случайно его перезарядил.

«Я честно скажу, мы уехали сразу же из квартиры в деревню. В квартире все так и лежит. У меня до сих пор шок. Я всю ночь не спала и находиться там сейчас, разгребать это все не могу», — говорит Яна.

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