Военные приняли жителя Рязани за диверсанта и избили его

Telegram-канал Baza сообщает, что в Рязани военные напали на местного жителя, приняв его за диверсанта. Пострадавший рассказал каналу, что его избили четыре человека в масках, которые также пытались оторвать ему ухо пассатижами. Мужчина утверждает, что нападавшие, осознав свою ошибку, пытались выдать ситуацию за падение с мотоцикла. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как пишет Baza, житель Рязани недавно купил себе мотоцикл и решил его обкатать недалеко от военного аэродрома. Пострадавший рассказал, что отправился туда, но увидев отсутствие следов других мотоциклов, развернулся и уехал, после чего заправил транспорт и повез его в гараж.

Как утверждает собеседник канала, по пути его остановили трое вооруженных людей, которые представились бойцами отряда «Вихрь» и повели мужчину в штаб. Пострадавший утверждает, что всю дорогу пытался объяснить военным, что они обознались, и предлагал показать паспорт с пропиской, в котором указано, что он зарегистрирован в районе военного аэродрома Дягилево, но тщетно.

Как пишет Baza, жителя Рязани доставили в штаб и представили командиру как украинского шпиона. По словам пострадавшего, в качестве доказательства они рассказали, что обнаружили перекушенную проволоку рядом с военным аэродромом. Также, утверждает канал, военные сочли подозрительными подписки задержанного в Telegram, хотя он пытался объяснить, что все каналы, за которыми он следит, пророссийской направленности.

Пострадавший пояснил Baza, что доводы военных не убедили, и его начали бить четыре человека в масках, которые также попытались оторвать ему ухо пассатижами. По словам рязанца, нападавшие, осознав свою ошибку, вызвали наряд ДПС и рассказали полицейским, что он упал с мотоцикла. Пострадавший добавил, что его отвезли в ОВД, выписали штраф за езду без номеров и вызвали скорую.

По данным Baza, медики диагностировали пострадавшему перелом глазницы, носа и ребер, контузию левого глаза, пневмоторакс и множественные ушибы. Мужчина сообщил, что написал заявление в полицию, а также обратился в военную прокуратуру.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее заявил, что в России активизировалась деятельность украинских диверсантов. По его словам, на этом фоне необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан на северо-западе страны.