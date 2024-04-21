Житель Белгородской области попал в реанимацию после атаки дронов-камикадзе

В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадал мужчина, он получил осколочные ранения. Об этом 21 апреля сообщил в соцсети глава региона Вячеслав Гладков.

© Парламентская газета

«В селе Красный Октябрь противник атаковал с помощью пяти дронов-камикадзе. Есть пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями брюшной полости, ягодичной области и кисти доставлен в городскую больницу», — сообщил Гладков.

По его словам, состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, мужчина переведен из реанимации в хирургическое отделение. Пациенту оказывается вся необходимая помощь.

Как писала ранее «Парламентская газета», во время обстрела в населенном пункте Новая Таволжанка в Белгородской области осколками задело беременную женщину. Ее доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшую и ее еще не рожденного ребенка.