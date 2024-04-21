Москвич застрелил шестилетнюю девочку из пневматического оружия в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске жителю столицы предъявлено обвинение в причинении смерти ребенку по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Наро-Фоминск ГСУ СК России по Московской области 52-летнему жителю Москвы предъявлено обвинение в причинении шестилетней девочке смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Мужчина задержан», – говорится в сообщении.

Установлено, что 20 апреля 2024 года обвиняемый, находясь в беседке на дачном участке у друзей в дер. Мартемьяново городского округа Наро-Фоминск, для развлечения стрелял по алюминиевым банкам из пневматического оружия. В момент передачи винтовки, действуя по неосторожности, он произвел выстрел в сторону. В этот момент неподалеку находился ребенок, и пуля попала в область груди девочки. Незамедлительно она была доставлена в хирургическое отделение больницы, однако, несмотря на усилия врачей, скончалась. В настоящее время следователями и криминалистами проведены осмотры, изъята пневматическая винтовка, назначены судебно-медицинская экспертиза, дактилоскопическая и баллистическая судебные экспертизы. Установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Московской области, в ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Наро-Фоминской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.