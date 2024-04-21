МЧС сообщило свежие данные по подтоплениям

В МЧС сообщили обновленные данные по подтопленным территориям.

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В Оренбургской области паводок пошел на спад. Всего он затронул территории 15 муниципальных образований. За сутки вода ушла из более 1,1 тысячи жилых домов и 1,2 тысячи приусадебных участков. В них работают оценочные комиссии и проводится дезинфекция.

"Подтопления сохраняются в 70 населенных пунктах и 45 СНТ. Остаются подтопленными 12 845 жилых домов и 20 376 приусадебных участков. В Орске продолжается откачка воды из подтопленных микрорайонов". - сказано в сообщении МЧС.

Всего за сутки в регионе откачено около 33 тысячи тонн воды из подвалов многоквартирных домов, социально-значимых объектов и других строений. Проводится дезинфекция освобожденной от воды территории.

В Тюменской области спасатели вызволяют из водного плена людей и животных.

"Ранним утро в Ишимском районе у поселка Плодопитомник интенсивно прибывающая вода размыла временную земляную насыпь и устремилась в расположенное вблизи садоводческое общество и в сам поселок. Спасатели на двух лодках провели разведку затопленной территории, в ходе которой из дома эвакуировали мужчину. Еще одному пожилому человеку помогли переместиться в личное плавсредство и благополучно добраться до безопасной зоны". - сообщили в ведомстве.

Спасатели привели также цифры: в Ишиме, Ишимском и Казанском муниципальных районах Тюменской области в 17 населенных пунктах и 4 СНТ подтоплено 98 домов, 444 дачных дома, а также 646 приусадебных участков.

А в Курганской области остаются затопленными 2 176 жилых и 3 380 дачных домов, 5 низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог в 8 муниципальных образованиях. Из 37 населенных пунктов эвакуировано 15 052 человека, в том числе 2 258 детей. Уровень реки Тобол возле Кургана составляет 1004 сантиметров.