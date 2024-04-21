Пожар вспыхнул на нефтепроводе в Сирии при попытке украсть нефть

Мощный пожар вспыхнул в Сирии на линии транспортировки сырой нефти в восточной провинции Хомс. Возгорание случилось в результате попытки украсть нефть из трубопровода. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

По информации радиостанции, возгорание произошло во время попытки незаконно вскрыть нефтепровод. В ходе расследования инцидента на месте пожара было обнаружено тело, предположительно злоумышленника, а также режущие инструменты.

Бригадный генерал Мухадхаб аль-Муди сообщил, что огонь начали останавливать с помощью земляных и песочных насыпей. По словам другого военнослужащего, майора Ияда Мухаммада, из нефтепровода вытекло много сырья. Из-за этого быстро ликвидировать возгорание не удастся, передает Sham FM.

Другой случай произошел 29 октября прошлого года. Пожар разгорелся в неэксплуатируемом нефтяном резервуаре в Коми. Сообщалась, что первая емкость развалилась, пока специалисты тушили ее, огонь перекинулся на второй резервуар, который был заполнен нефтью.