Взорвавший машину экс-сотрудника СБУ Прозорова снимал дом под Уфой

Украинский агент Владимир Головченко, который взорвал в Москве машину бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, снимал дом в поселке Иглино под Уфой вместе с матерью, но не жил там уже несколько лет. Об этом рассказали его соседки.

Отмечается, что дом Головченко находится в переулке Высоцкого. Это ветхий деревянный одноэтажный дом, на дверях которого сейчас висит замок. Судя по состоянию заросшего кустарником участка, там давно никто не жил, передает РИА «Новости».

Соседи Головченко рассказали, что он жил в этом доме недолго.

«Мы с ними не общались, они тут жили недолго, просто здоровались и все. Жили они тихо, также тихо уехали… Года три-четыре уже прошло», – отметила одна из соседок.

По их словам, после того, как Головченко с матерью уехали, хозяин продал дом, однако новые хозяева тут еще не появлялись.

18 апреля подозреваемого в покушении на убийство бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова Владимира Головченко арестовали.

На прошлой неделе в Москве подорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Прозоров. Обвиняемый в подрыве Головченко, по словам следователей, признал вину в ходе допросов.