Минтранс Крыма сообщил, что работа Керченской паромной переправы приостановлена
Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил о приостановке работы Керченской паромной переправы. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.
Работа переправы была остановлена в 7:43 по мск. Причина не названа.
Перед этим работа переправы была приостановлена на время с 19:13 до 6:10 по мск 20-21 апреля.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении ВСУ разрушить Крымский мост для изоляции Крыма.
При этом «ближайшей целью» для сухопутных войск будет защита востока и юга Украины, в том числе Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева, а также критически важной инфраструктуры страны.
The Economist обратил внимание на то, что президент не распространяется о целях на 2024 год. Он считает, что утечки информации перед началом контрнаступления ВСУ прошлым летом помогли РФ подготовить оборону.