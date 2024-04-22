Вода в реке Обь в Томской области поднялась на 115 сантиметров

Уровень воды в реке Обь в районе села Могочино поднялся на 115 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

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«В Молчаново вода отступает, в Могочино, напротив, уровень Оби поднялся на 115 сантиметров за сутки. Есть первые подтопления», - цитирует заявление главы региона телеканал RT.

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Мазур добавил, что в районе села развернут пункт временного размещения.

По данным губернатора, у населенного пункта Подгорное уровень воды за прошедшие сутки поднялся на 79 сантиметров за сутки и достиг «опасной отметки 2,5 метра». Кроме того, существует вероятность подтопления в селе Гришкино.

Ранее сообщалось о снижении уровня воды в реке Тобол в Курганской области до отметки в 995 сантиметров.