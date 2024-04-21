В Новосибирске горит кровля жилого дома

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Новосибирске, где горит кровля многоквартирного жилого дома.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, площадь горения составляет 900 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

«На месте работают порядка 120 специалистов и 32 единицы техники», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно о пожаре в частном пансионате в Ленинградской области, в результате которого пострадали три человека.