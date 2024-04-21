Человек погиб при крушении двух патрульных вертолетов в Японии

Как минимум один человек погиб в результате крушения двух патрульных вертолетов SH60K морских Сил самообороны Японии. Об этом сообщил министр обороны страны Минору Кихара. "Мы подтвердили гибель одного члена экипажа. Поиски еще семи продолжаются", – приводит его слова ТАСС.

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Министр сообщил, что в ходе поисковой операции удалось обнаружить бортовой самописец и части вертолетов. На борту каждого из вертолетов находились 4 члена экипажа, они принимали участие в учебном патрулировании в районе островов Идзу в 600 километрах к югу от Токио и внезапно перестали выходить на связь.

Погодные условия в районе патрулирования были хорошими, причины крушения вертолетов на данный момент устанавливаются. Ранее 2 человека погибли после столкновения двух самолетов в Кении в начале марта. Инцидент случился с пассажирским самолетом, который следовал из аэропорта Уилсона в Найроби до аэропорта Диани, и тренировочным бортом.