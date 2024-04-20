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План «Ковёр» введён в международном аэропорту Калуга из-за БПЛА

Международный аэропорт Калуга заявил о введении плана «Ковёр» в связи с появлением беспилотников в небе над Калужской областью. Об этом говорится в Telegram аэропорта.

План «Ковер» введен в международном аэропорту Калуга
© ТАСС
«20 апреля 2024 года в международном аэропорту Калуга был введён план «Ковёр» в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью», — отмечается в заявлении.

В результате введения плана рейс из Санкт-Петербурга приземлился в аэропорту Внуково. Также будет задержан вылет из международного аэропорта Калуга в Минеральные Воды.

Ранее российские силы ПВО сбили несколько БПЛА в Жуковском районе Калужской области.

Происшествия
Международный аэропорт Внуково
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