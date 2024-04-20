Уровень воды в реке у Ишима вырос за день на 95 см

Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области вырос за сутки на 95 см. Об этом пишет пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

© Александр Моор/Telegram

Таким образом, уточнили в правительстве, уровень воды достиг 1006 см.

Ранее глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что река Томь в городе поднялась до 625 см. Он добавил, что до опасного уровня осталось 5 см.

В связи с этим, отметил чиновник, оперативный штаб переведен на круглосуточный режим работы.

По его данным, в других населенных пунктах ситуация не столь критична: уровень воды в реках поднялся, но не достиг опасных отметок.

Напомним, что весной 2024 года с экстремально высоким половодьем столкнулись Оренбургская, Курганская, Тюменская области, Алтайский край и ряд других регионов.