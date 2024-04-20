Полиция задержала в Москве «ювелира», обманувшего москвичку

Москвичка отдала «ювелиру» серьгу с бриллиантом и более 270 тыс. рублей. Об этом пишет портал «МВД медиа».

По данным портала, женщина при неизвестных обстоятельствах утратила одну из сережек с багетными бриллиантами. По совету знакомых она обратилась к 42-летнему приезжему специалисту с просьбой изготовить ей дубликат утерянного изделия.

В ходе встречи, состоявшейся в одном из ТЦ столицы, горожанка передала мастеру сохранившуюся серьгу в качестве образца. Кроме того, она выплатила ему за предстоящую работу 270 тыс. рублей.

Мигрант после получения драгоценности и денег перестал выходить на связь с клиенткой. Она обратилась в полицию.

Стражи порядка задержали подозреваемого в квартире дома на Каширском проезде. Во время допроса выяснилось, что полученными активами он успел распорядиться по своему усмотрению.

Правоохранители предъявили обвинение мужчине и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.