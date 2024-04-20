В Москве задержали политолога Андрея Суздальцева

Он находился в федеральном розыске МВД Белоруссии за создание экстремистского формирования.

Как сообщает Telegram-канал Shot, министерство также включило Telegram-канал Суздальцева в список экстремистских организаций.

Политолог жил и работал в Белоруссии по 2006 год. В августе 2021 года Суздальцев заявил об увольнении из ВШЭ, где несколько лет проработал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики.

63-летнему Суздальцеву грозит до семи лет лишения свободы.