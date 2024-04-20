Экс-кандидат в депутаты признался в расправе над женой

Экс-кандидат в депутаты в Твери Евгений Никольский признался в расправе над женой. Об этом сообщает Mash со ссылкой на соцсети задержанного.

© Lenta.ru

Утром 20 апреля житель Ржевского района Тверской области Никольский написал в личном блоге, что расправился с женой и не жалеет об этом. Предположительно, причиной для совершения преступления стала ревность.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам. Обращаюсь ко всем с единственной просьбой — сберегите дочку», — написал Никольский в соцсетях.

Известно, что Екатерине Никольской было 36 лет, а их дочери — 10 месяцев. Женщина занималась общественной деятельностью и преподавала детям танцы. Никольский тоже был общественником и раньше предпринимал попытки стать депутатом известной партии.

Ранее россиянин приревновал сожительницу к кукле и избил ее. Мужчина нанес потерпевшей не менее семи ударов в голову.