Поставлявших некачественные продукты армии арестовали в Москве

Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" по делу о растрате при поставке продуктов в Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Столичный суд избрал меру пресечения фигурантам дела, возбужденного по факту ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания Министерства обороны Российской Федерации. Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в отношении Михаленко Александра Ивановича, Ковалевича Валерия Яковлевича, Смирновой Эльвиры Анатольевны, каждому из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 19 июня 2024 года", - сказали в суде.

Михаленко и другим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, они обвиняются в ненадлежащей организации услуг по обеспечению питания для нужд Министерства обороны РФ.

Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, все арестованные входят в Совет директоров АО "Грязинский пищевой комбинат". Это предприятие было создано в 1944 году в Липецкой области. Оно занимается производством сухих пайков и консервов для Минобороны РФ.