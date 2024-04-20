В кадетском корпусе в Москве произошло массовое отравление

В кадетском корпусе московской школы №1566 произошло массовое отравление. Родители забили тревогу, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел в пятницу, 19 апреля. Вечером у школьников пропал аппетит, началась рвота, поднялась высокая температура. Кроме того, дети пожаловались на острые боли в животе.

Родители пострадавших предположили, что кадеты отравились в школьной столовой. Они отвели детей на сдачу анализов. Кроме того, многие из них пожаловались в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Журналисты пояснили, что на завтрак дети ели сырники со сгущёнкой и вареньем, а также пили чай. На обед им подали в столовой суп, макароны и компот.

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