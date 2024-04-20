В Турции мощный шторм прошел через город Чанкыры, обрушив один из двух минаретов мечети Бадемли. Момент падения минарета был снят на видео, сообщает DHA.

Один минарет полностью разрушен, другой устоял. На улице в это время никого не было, поэтому жертв удалось избежать. Повреждения получили 2 припаркованных автомобиля. В район были направлены спасатели и пожарные расчеты. Разбросанные части минарета уже увезли с места инцидента.

«С другим минаретом тоже имеются проблемы, он раскачивается. Поэтому мы приняли меры предосторожности», — сказал мэр Чанкыры Исмаил Хакки Эссен.

Из-за шторма в центре города повалены деревья, сорваны крыши некоторых зданий. Местами также прошел сильный ливень и гроза.

Чанкыры расположен в 140 км северо-восточнее Анкары. В древности этот город был известен как Гангры и Германополис.

В субботу во многих районах Турции наблюдается шторм. Скорость ветра в районе Кемера в Анталии достигла 118 километров в час. Сообщается, что на пляжах образовались гигантские волны, повалены деревья.

Из-за урагана в Анталии также произошло ЧП с минаретом. Оторвался конус минарета мечети Чытлыклы. Он упал в апельсиновый сад поблизости, передает Sozcu. Начались восстановительные работы.