Молодой человек разбил одну из створок турникета на станции метро «Калужская», не желая оплачивать проезд. Об этом в субботу, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, за проявленный вандализм 22-летний фигурант будет наказан по соответствующей статье УК РФ. Кроме того, виновный будет обязан возместить ущерб, причиненный метрополитену.

Похожая история произошла на станции «Коньково» Калужско-Рижской линии метро. Безбилетник подошел к турникету и несколько раз дернул за створки, из-за чего они сломались.