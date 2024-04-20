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В Северной Осетии задержан украинский шпион

В Северной Осетии при попытке пересечь границу с Грузией из-за подозрения в шпионаже задержан гражданин Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по республике сообщает РИА Новости.

ФСБ задержала украинского шпиона при попытке пересечь границу с Грузией
© РИА Новости

Украинец задержан на пропускном пункте Верхний Ларс. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что в Самаре ФСБ задержала двух 16-летних подростков, пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж.

В апреле суд в Санкт-Петербурге приговорил к семи годам колонии строгого режима 76-летнего профессора местного университета и директора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС) Александра Куранова, виновного в госизмене.

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