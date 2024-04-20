В Домодедове задержали женщину, ударившую сотрудника ГИБДД

Женщину, которая ударила сотрудника ГИБДД за эвакуацию ее машины, припаркованной в неположенном месте, задержали в Домодедове. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Домодедову ГСУ СК России по Московской области задержана местная жительница, подозреваемая в применении насилия в отношении инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Домодедово (ч. 1 ст. 318 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 19 апреля подозреваемая подошла к сотрудникам полиции, выразила недовольство по поводу выполнения ими своих служебных обязанностей, связанных с эвакуацией автомобиля, припаркованного в неположенном месте, и нанесла одному из инспекторов удар рукой в область глаза.

Подозреваемую допросили, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.