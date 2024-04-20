Погибший предприниматель Назим Ахмедов управлял продуктовым магазином в Балашихе. За последние десять лет он десятки раз выступал ответчиком в судах, однако близкие говорят об отсутствии у него врагов. Такие данные приводит Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 60-летний Ахмедов управлял магазином «Юнис» на улице Свердлова последние 13 лет. Официально универсам принадлежит его жене.

С 2014 года Ахмедову 37 раз предъявляли иски в суд. В числе поводов были нарушение авторских прав за незаконно использованный дизайн помещения, задолженности по поставкам в магазин. Большинство исков Ахмедов проиграл.

Бизнесмен также имел долг 62 тысячи рублей.

Близкие погибшего заявили, что не могут предположить, кто и по какой причине мог решиться на преступление.

Подмосковного бизнесмена застрелили около магазина

Местные жители положительно отзываются о магазине, которым управлял погибший, отмечая вежливость персонала и хорошую продукцию. В прошлом году прибыль «Юниса» составила 115 млн рублей.

Сегодня утром в Балашихе убили местного бизнесмена. Его подкараулили у подъезда многоэтажного жилого дома в центре города. Он скончался на месте до приезда медиков. Убийцу ищут.