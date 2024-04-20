В Пулково грузовик протаранил здание терминала

В аэропорту Пулково водитель грузовика «Хендай» врезался в здание терминала, не рассчитав габариты машины. Пострадавших нет, повреждена часть облицовки. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 20 апреля, около 10 утра.

«Водитель спецавтомобиля ООО «Транспит Северо-Запад» при проезде под зданием терминала не рассчитал габариты транспортного средства и повредил часть облицовки здания», — сказано в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что пострадавших нет, последствия аварии устраняются.

© телеграм-канал SHOT

© телеграм-канал SHOT

Надзорное ведомство опубликовало фото с места происшествия. На кадрах видно, что грузовик застрял под зданием, однако серьезных повреждений ему не причинил.

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Прокуратура организовала проверку, выясняются аспекты безопасности движения в Пулково. Действиям работников дадут правовую оценку.