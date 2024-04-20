Стало известно, кто расстрелял блокпост под Винницей

Блокпост в Винницкой области расстреляли отец и сын, которые служат в 28-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

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Инцидент попал на видео, кадры опубликовали местные Telegram-каналы. Из них следует, что военные, вероятно, перевозили в машине что-то запрещенное.

Патрульные попросили мужчин открыть ящики, находившиеся в багажнике. Затем нападавшие сделали вид, что ищут нож для того, чтобы открыть ящик, и напали на полицейских, отметили журналисты.

Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту Украины

До этого сообщалось, что несколько человек в военной форме застрелили полицейского на блокпосту и ранили его коллегу. По словам полиции, личность преступников уже установили, однако задержать из пока не удалось, проводится полицейская операция.

Тем временем источник «Страны.ua» сообщил, что погибшим оказался рядовой полиции Максим Зарецкий 2004 года рождения. А ранение получил капитан Максим Шарапанский, он находится в больнице.

Ранее в Николаевской области военный снайпер на почве ревности застрелил троих человек.