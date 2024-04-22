Установлены двое подозреваемых в убийстве предпринимателя в Балашихе

Следственный комитет установил двух подозреваемых в убийстве предпринимателя в Балашихе. Об этом в понедельник, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

© Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

По данным следствия, двое злоумышленников действовали в сговоре. Они несколько раз выстрелили в бизнесмена из травматического пистолета, отчего тот скончался на месте происшествия. Следователи изъяли пистолет, из которого был застрелен предприниматель, гильзы и пули, а также вещи потерпевшего.

Двоих подозреваемых заочно обвинили по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия» и объявили в розыск.

— В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении них заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала Врадий.

Тело предпринимателя 1963 года рождения с огнестрельным ранением нашли возле одного из домов в Балашихе в субботу, 20 апреля.

Другой инцидент произошел утром 22 апреля. Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в хостеле на востоке столицы.