Российская пенсионерка избила соседа самурайской катаной

В Краснодарском крае пенсионерка избила соседа самурайской катаной. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

65-летняя женщина в нетрезвом состоянии шла домой со своим знакомым, но по пути им встретился сосед, с которым она конфликтовала практически каждый день. После очередной словесной перепалки пенсионерка сбегала к себе в квартиру и взяла декоративную японскую саблю. Выбежав обратно, она нанесла обидчику несколько ударов, попав по рукам. Пострадавший написал заявление в полицию.

В 2022 году 40-летний россиянин в Республике Коми забил своего брата чайником. До этого житель Республики Башкортостан забил свою жену мухобойкой и тушкой зарезанного на ужин гуся.