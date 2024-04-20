МЧС дало прогноз пика паводка в Кургане

В Кургане в ближайшие два-три дня ожидается пик паводка. Об этом сообщается в прогнозе регионального МЧС. Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол держался на одной отметке 12 часов подряд.

«В ближайшие 2-3 дня на реке Тобол у города Кургана ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», — говорится в прогнозе.

По реке Тобол у Белозерского округа ожидается умеренный рост уровня воды с превышением от 10 до 50 сантиметров. По Кургану и Кетовскому округу ожидается замедление роста уровня воды.

В Кургане остановился рост уровня воды в реке Тобол

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка. Об этом глава региона заявлял в эфире телеканала «Россия-24». Уровень воды в Тоболе на 8:00 20 апреля составляет 1013 сантиметров. Вся актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции URA.RU.