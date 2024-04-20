Два землетрясения сотрясли Южные Курилы

Сразу два землетрясения магнитудой 4,7 произошли утром 20 апреля возле Южных Курил Сахалинской области.

«Первое землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в субботу в 07:59 местного времени (пятница 23:59 по мск) с эпицентром в Тихом океане в 110 км южнее села Малокурильское (остров Шикотан) на глубине 36 км. Через час произошло второе землетрясение аналогичной магнитуды с эпицентром в 59 км юго-восточнее села Головнино (остров Кунашир) на глубине 63 км», - рассказали «Интерфаксу» в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Известно, что на островах сейсмособытие ощутили силой до двух-трех баллов, пострадавших нет.

Ранее землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали на территории Турции. Его эпицентр располагался в 46 километрах от города Турхал с населением около 110 тысяч человек.