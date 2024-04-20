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В США осудили бизнесмена из-за антироссийских санкций

Шесть лет предстоит провести в тюрьме главе американской компании Metalhouse LLC Джону Кэну Анслану, которого признали виновным в сговоре с целью отмывания средств и содействии обходу антироссийских санкций.

В США осудили бизнесмена из-за антироссийских санкций
© ТАСС

Как сообщили в Министерстве юстиции США, речь идёт о рестрикциях в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко, включённого в антироссийский санкционный список Минфина США.

Ранее сообщалось, что США расширили экспортные ограничения в отношении России, Белоруссии и Ирана.

Происшествия
Сергей Курченко
Казначейство США
Министерство юстиции США
Иран, Исламская Республика
Беларусь
Соединенные Штаты