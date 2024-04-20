В Томске на концерте задержали латышского рэпера

Cотрудники полиции Томска задержали музыканта Платину (Роберт Плаудис) по четырем административным статьям. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД по Томской области.

"Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия в городе Томске по улице Красноармейской был задержан гражданин Латвии", - говорится в сообщении.

Соответствующее видео с задержанием также опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в отношении музыканта составлены административные протоколы по части 2 статьи 18.8 (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ) и части 1 статьи 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ). Также на музыканта составлен административный протокол по части 2 статьи 6.9 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По данным ведомства, полицейские установили, что цель въезда в Россию мужчины (туризм) не соответствует осуществляемой им деятельности (трудовой деятельности).

"Решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности по статье 6.13 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что музыкант находится в специальном помещении для задержанных лиц, в ближайшее время его доставят в суд для принятия решения по административным материалам.