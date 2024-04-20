В Москве произошла массовая драка на турнире по ММА

Массовая драка произошла на турнире по смешанным единоборствам (ММА) организации Hardcore в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Главным поединком вечера был бой между иранцем Али Хейбати и представителем Армении Аркадием Осипяном. После поединка в зале началась массовая драка. В частности, толпа избивала Осипяна.

Самый странный бой в истории ММА

Также на этом турнире Хейбати ударил ногой ринг-герл, выносившую таблички с раундами.