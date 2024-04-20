Над Курской областью сбили два украинских беспилотника

Над Курской областью система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 апреля заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее Министерство обороны сообщило, что средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью. Отмечается, что попытки атаки по территории региона были пресечены в период с 21:00 до 22:00 по московскому времени.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об объявлении в регионе опасности атаки БПЛА. Он призвал жителей сохранять спокойствие, а также подчеркнул, что силы ПВО были приведены в готовность