Энергообъект загорелся после падения дрона в Брянской области

Российская система ПВО сбила шесть украинских беспилотников в Брянской области. Произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Выгоничским районом. Пострадавших нет. При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК "Центр ПАО "Россети", которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей", - написал он.

Также еще один БПЛА самолетного типа уничтожен над Суземским районом, пострадавших и разрушений нет.