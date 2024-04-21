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В Красногорске из-за сильного ветра дерево упало на двухлетнюю девочку

В подмосковном Красногорске во время сильного ветра дерево упало на детскую площадку, пострадал ребенок. Как сообщила прокуратура Московской области, по факту инцидента начата проверка.

В Красногорске из-за сильного ветра дерево упало на двухлетнюю девочку
© Парламентская газета
«В парке Ивановские пруды во время сильного порыва ветра верхушка дерева упала на детскую площадку. В результате пострадала девочка 2021 года рождения», — сообщило ведомство в соцсети в воскресенье, 21 апреля.

Двухлетнего ребенка с открытой черепно-мозговой травмой отправили в больницу. Прокуратура пообещала принять «исчерпывающие меры реагирования» по итогам проверки.

Кроме того, подмосковное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту халатности, приведшей к травмированию ребенка (статья 293 УК РФ).

Ранее МЧС Москвы предупредило горожан о сильном ветре. Как писала «Парламентская газета», до конца дня 21 апреля его скорость может составлять до 18 метров в секунду. Спасатели призвали пешеходов и водителей не укрываться и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не оставлять детей без присмотра на улице.

Происшествия
Следственный комитет