В Красногорске из-за сильного ветра дерево упало на двухлетнюю девочку

В подмосковном Красногорске во время сильного ветра дерево упало на детскую площадку, пострадал ребенок. Как сообщила прокуратура Московской области, по факту инцидента начата проверка.

«В парке Ивановские пруды во время сильного порыва ветра верхушка дерева упала на детскую площадку. В результате пострадала девочка 2021 года рождения», — сообщило ведомство в соцсети в воскресенье, 21 апреля.

Двухлетнего ребенка с открытой черепно-мозговой травмой отправили в больницу. Прокуратура пообещала принять «исчерпывающие меры реагирования» по итогам проверки.

Кроме того, подмосковное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту халатности, приведшей к травмированию ребенка (статья 293 УК РФ).

Ранее МЧС Москвы предупредило горожан о сильном ветре. Как писала «Парламентская газета», до конца дня 21 апреля его скорость может составлять до 18 метров в секунду. Спасатели призвали пешеходов и водителей не укрываться и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не оставлять детей без присмотра на улице.