Мужчина устроил стрельбу в центре Дербента

В кафе «Октябрь» в центре Дербента неизвестный мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По информации полиции, выстрелы были произведены из травматического пистолета. Злоумышленник сидел в кафе за столиком с 38-летним мужчиной. Помимо них в заведении находились семьи с детьми. В какой-то момент он выхватил пистолет, выбежал на улицу и выстрелил в своего собеседника. Мужчина получил ранение. После этого фигурант скрылся. Сейчас его ищут.

По рассказу очевидцев, один мужчина с маленьким ребенком на руках выбежал, а женщины упали на пол и прикрывали собой детей. Один ребенок получил ранения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге учитель ОБЖ в Охтинском колледже устроил стрельбу холостыми патронами на учениях.