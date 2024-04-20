Пожар вспыхнул в доме престарелых под Петербургом

Пожар произошел в частном пансионате для пенсионеров в Белоострове под Санкт-Петербургом, сообщает 78.ru. В результате происшествия 13 человек были доставлены в стационар Токсовской межрайонной больницы. Состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

© Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возгорание началось в ночь на 20 апреля. В ликвидации пожара участвовали 34 спасателя и семь единиц техники. Площадь возгорания составила 153 квадратных метра. В общей сложности из горящего пансионата эвакуировали 15 человек, среди которых были и пенсионеры, и сотрудники. По предварительной информации, пожар случился из-за проводки. Как передает издание, пансионатом владеет 64-летний бизнесмен, на которого неоднократно поступали жалобы.

Пожар в частном доме престарелых в Кемерове унес жизни 22 человек

Ранее мощный пожар разгорелся на ферме в населенном пункте Вязовка Республики Башкирия. Площадь возгорания превысила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погибли почти 140 животных, среди которых были овцы, телята и куры. Пострадал один мужчина, он получил ожог руки. По предварительной версии, причиной пожара мог стать автомобильный аккумулятор, оставленный без присмотра на зарядке.