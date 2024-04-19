Перед судом предстанут еще двое членов банды Басаева

Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении двух участников банды Басаева и Хаттаба. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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"Главным СУ Следственного комитета России по СКФО завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Ставропольского края Темирали Заракаева и Эдуарда Таушева. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ст. 279 и ст. 317 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде), активное участие в вооруженном мятеже, посягательство на жизнь военнослужащих). Следствием установлено, что в июне-июле 1999 года Заракаев и Таушев добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в 1999 году Заракаев и Таушев вступили в состав банды Басаева и Хаттаба. В августе того же года вместе с другими участниками вооруженной группы общей численностью не менее 1 тыс. человек обвиняемые напали на военнослужащих ВС РФ на территории Ботлихского района Дагестана. В результате были убиты 33 человека, еще 34 получили ранения.