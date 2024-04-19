Бывший глава правительства Карабахской Республики объявил голодовку

Бизнесмен и бывший госминистр Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян, задержанный правоохранительными органами Азербайджана осенью 2023 года, объявил голодовку. Об этом написала семья политика в его Telegram-канале.

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Как сообщает его семья, голодовку Варданян объявил еще 5 апреля, однако стало известно об этом только 19 апреля. Его требование заключается в освобождении всех армянских политзаключенных в Азербайджане.