После убийства мотоциклиста в Люблине подозреваемый отправился поужинать в кафе

После убийства мотоциклиста в Люблине подозреваемый и соучастники отправились поужинать в кафе. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщил знакомый задержанного.

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По словам мужчины, он встретился с подозреваемым и его братьями в кафе недалеко от места убийства. Там злоумышленники рассказали ему о потасовке на парковке в Люблине и стали гадать, что произойдет с ними дальше.

Спустя некоторое время они отправились в другое заведение. Простояв возле входа около 15 минут, предполагаемый убийца сел в черную «Ладу» и уехал. По данным Telegram-канала «Baza», именно на этом автомобиле подозреваемые и скрылись.

Предполагаемого убийцу вместе с сообщниками задержали 19 апреля. Подозреваемые отрицают свою вину. Видеозапись допроса выложила пресс-служба Следственного комитета России.

В ближайшее время злоумышленникам изберут меру пресечения.

Убийство, о котором идет речь, произошло 17 апреля на Краснодарской улице. 21-летний злоумышленник припарковал свой автомобиль на тротуаре возле подъезда жилого дома, а уезжавший мотоциклист сделал водителю замечание. Начался конфликт, в ходе которого гражданин Азербайджана ударил мотоциклиста ножом в живот. От полученных травм молодой человек скончался. Что известно о трагедии и что грозит нападавшему — в материале «Вечерней Москвы».