Мужчина под видом сотрудника спецслужб два дня насильно удерживал девушку в доме

Под Санкт-Петербургом в поселке Ольгино мужчина под видом сотрудника спецслужб насильно удерживал 19-летнюю девушку в коттедже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

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Потерпевшая обратились в полицию и рассказала, что над ней надругался знакомый из клуба. Он представился сотрудником спецслужб и похитил ее из заведения. Злоумышленник привез пострадавшую в дом, несколько раз изнасиловал ее и не отпускал, шантажируя тем, что расскажет о случившемся ее семье. По словам девушки, он обещал, что сам отвезет девушку домой, когда посчитает нужным.

Девушка познакомилась с похитителем прошлым летом. Все это время они переписывались, а на днях решили встретиться. На встрече молодые люди выпивали алкоголь и принимали запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что в Башкирии полицейские освободили 18-летнюю девушку, которую насильно в своей квартире удерживал рецидивист из Баймака.