В Самаре суд увеличил компенсацию ошибочно осужденному на 13 лет уфимцу

Шестой кассационный суд в Самаре вынес решение об увеличении размера компенсации морального вреда до 6 млн рублей жителю Уфы Фатхулле Исхакову, который провел 13 лет в колонии за убийство, которое он не совершал. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Компенсацию увеличили до 6 млн рублей", - уточнила собеседница агентства.

Исхаков 13 лет отбывал наказание по обвинению в покушении на убийство двоих и более лиц - с 23 мая 1959 года по 14 июня 1972-го. Определением Верховного суда РФ от 25 мая 2023 года обвинительный приговор народного суда в отношении Исхакова был отменен, уголовное преследование прекращено за непричастностью к совершению преступления.

В сентябре 2023 года Ленинский районный суд Уфы частично удовлетворил иск пенсионера к Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. В его пользу было взыскано более 31 млн рублей, однако в апелляционной инстанции сумма была снижена до 2 млн рублей.