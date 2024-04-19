Девятиклассник угрожал массовыми убийствами в школах на западе Казахстана

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана установили ученика девятого класса, который угрожал устроить массовые убийства в школах одного из районов Атырауской области на западе страны. Об этом информировала пресс-служба МВД республики.

Ранее в пятницу полиция казахстанской столицы усилила охрану некоторых школ после сведений об угрозе вооруженных нападений. Эта информация не подтвердилась.

"Несовершеннолетний анонимно создал Telegram-канал, где разместил сообщение о планируемых 21 апреля массовых убийствах в школах Индерского района. Там же он разместил фотографию огнестрельного автоматического оружия, которую скачал в сети Интернет", - говорится в тексте.

Полицейские проверяют причастность школьника к созданию других Telegram-каналов аналогичного характера. Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

В феврале этого года МВД Казахстана сообщило, что с 25 января началась анонимная рассылка в мессенджере Telegram об угрозах нападения на школы. Такие сообщения поступили в шести городах Казахстана - Актобе, Атырау, Алма-Ате, Павлодаре, Караганде и Костанае. По некоторым фактам заведомо ложных сообщений об актах терроризма была установлена причастность лиц из стран СНГ. Полиция начала досудебные расследования.