Неадекватный мужчина ворвался в школу в Люберцах

Правоохранительные органы задержали родителя, который в неадекватном состоянии ворвался в школу своего сына в Люберцах. Об этом стало известно в пятницу, 19 апреля.

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По неподтвержденным данным, инцидент произошел в школе №12. Мужчина перепрыгнул через турникет на входе и побежал на третий этаж. Злоумышленника удалось остановить учителю физкультуры.

Школьные охранники вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали дебошира и отвезли в полицейский участок. Злоумышленником оказался родитель одного из учеников. По данным Telegram-канала «ЧП / Москва», мужчина был в состоянии наркотического опьянения, во время досмотра у него обнаружили сверток с неизвестным веществом.

Другой случай произошел 12 апреля в Уфе. Мужчина в неадекватном состоянии напал на двух полицейских и отрезал себе часть щеки в центре города.