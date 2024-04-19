Суд арестовал второго фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера СБУ

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу второго фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ивана Паскаря", - сказал собеседник агентства.

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По версии следствия, Паскарь в принадлежащем ему автомобиле перевез самодельное взрывное устройство, которое потом было приведено в исполнение в отношении Прозорова. Паскарь не признает вину, ему предъявлено обвинение по ст. 222.1 УК РФ (незаконная перевозка взрывчатых веществ).

Ранее суд арестовал Владимира Головченко, который обвиняется в организации подрыва.