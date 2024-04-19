Появились кадры допроса нелегала, задержанного по подозрению в убийстве москвича

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео допроса задержанного в Ростовской области нелегала, который подозревается в убийстве молодого человека на столичной парковке.

"Вместе с ним задержаны еще два человека, возможная причастность которых к преступлению устанавливается. Сейчас их всех доставляют в Москву", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 17 апреля во дворе жилого дома в районе Люблино. Уроженец одной из стран СНГ зарезал мужчину в ходе конфликта на парковке, после чего скрылся. По данным СК, подозреваемый находится в России нелегально.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования задержаны отец и друг злоумышленника. В квартире нелегала сотрудники правоохранительных органов обнаружили свыше 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. В одной из брошенных мужчиной машин было найдено оружие.

В итоге подозреваемый вместе с двумя соучастниками был задержан на территории станицы Казанской в Ростовской области.