Москвича задержали за распространение вредоносного ПО через Telegram

ФСБ задержала москвича, причастного к распространению вредоносного программного обеспечения через Telegram. Об этом стало известно в пятницу, 19 апреля. Вечерняя Москва

«УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена противоправная деятельность жителя Москвы 1990 года рождения, причастного к распространению компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, модифицирования и копирования компьютерной информации», - сказали в пресс-службе. ТАСС

По данным ФСБ, вредоносное ПО предназначалось для несанкционированного уничтожения, модифицирования и копирования компьютерной информации. Москвич искал покупателей на него через свой сайт, затем клиенты связывались с ним в мессенджере, а после оплаты он передавал им файл с ПО и ключ активации, при этом фигурант дела высылал покупателям поясняющее видео. Lenta.ru